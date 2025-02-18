Kadıköy'de Ambulansın Önünü Kesen Magandalar İçin İstenen Ceza Belli Oldu

10 Haziran'da Kadıköy Bostancı yan yolda ilerleyen Emirhan Baydaroğlu (24) ve Mustafa Tahtacı (27) isimli iki motosikletli maganda, siren çalarak ilerleyen ambulansın önünü kesti. İçeride hasta olduğuna inanmadıklarını söyleyerek hastayı görmek isteyen şüpheliler, ambulansın ilerlemesine izin vermedi. Şoför, çaresiz kalarak kapıyı açıp hastayı göstermek zorunda kaldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Görüntülerin yayılmasının ardından iki şüpheli gözaltına alındı. Emirhan Baydaroğlu adli kontrolle serbest bırakılırken, motosikleti kullanan Mustafa Tahtacı tutuklandı ve yaklaşık bir ay sonra tahliye edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ambulansın önünü kestiği ve hasta taşıyan aracı alıkoydukları belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık, şüpheliler hakkında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan dava açtı ve 3'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: DHA