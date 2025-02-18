Kadıköy'de Ambulansın Önünü Kesen Magandalar İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Kadıköy'de hasta nakli yapan bir ambulansın önünü keserek içeride hasta olup olmadığını kontrol eden iki motosikletli hakkında dava açıldı. Şüpheliler için "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Son Güncelleme:

10 Haziran'da Kadıköy Bostancı yan yolda ilerleyen Emirhan Baydaroğlu (24) ve Mustafa Tahtacı (27) isimli iki motosikletli maganda, siren çalarak ilerleyen ambulansın önünü kesti. İçeride hasta olduğuna inanmadıklarını söyleyerek hastayı görmek isteyen şüpheliler, ambulansın ilerlemesine izin vermedi. Şoför, çaresiz kalarak kapıyı açıp hastayı göstermek zorunda kaldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de Ambulansın Önünü Kesen Magandalar İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

İDDİANAME HAZIRLANDI

Görüntülerin yayılmasının ardından iki şüpheli gözaltına alındı. Emirhan Baydaroğlu adli kontrolle serbest bırakılırken, motosikleti kullanan Mustafa Tahtacı tutuklandı ve yaklaşık bir ay sonra tahliye edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ambulansın önünü kestiği ve hasta taşıyan aracı alıkoydukları belirtildi.

Kadıköy'de Ambulansın Önünü Kesen Magandalar İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 2

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık, şüpheliler hakkında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan dava açtı ve 3'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kadıköy'de Ambulansın Önünü Kesen Magandalar İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 3

Ne Anonsu Ne de Acı Sireni Umursadı! Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici KameradaNe Anonsu Ne de Acı Sireni Umursadı! Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici KameradaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadıköy Ambulans Hapis cezası
Son Güncelleme:
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
İstanbul Havalimanı'nda Büyük Soygun! Kameraları Kapatıp, TIR'lara Yüklemişler İstanbul Havalimanı'nda Büyük Soygun! Kameraları Kapatıp, TIR'lara Yüklemişler
Yankı Bağcıoğlu'ndan MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya 'Teğmenler' Tepkisi Yankı Bağcıoğlu'ndan MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya 'Teğmenler' Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
10 İlde Şafak Operasyonu: Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kar Yağışı Çok Sert Geliyor... İşte Bölge Bölge Hava Durumu Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kar Yağışı Çok Sert Geliyor
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Büyük Deprem! Ege Denizi'nde Büyük Deprem!
Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti Nevşehir'de Kadın Cinayeti