Nutella ve Ünlü Çikolatalar Ondan Yapılıyor: Giresun’da Hasadı Başladı

Giresun'da hasat başladı, Nutella başta olmak üzere birçok ünlü çikolata ondan yapılıyor. Giresun fındığı, tezgahlara ineceği günü bekliyor. Fındık toplama süreci devam ederken, üreticiler fındıkları türkü söyleyerek topluyor.

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Nutella ve Ünlü Çikolatalar Ondan Yapılıyor: Giresun’da Hasadı Başladı

Nutella’nın üretici şirketi Ferrero’nun ürünlerinde tercih ettiği Giresun fındığında hasat başladı!

Nutella ve Ünlü Çikolatalar Ondan Yapılıyor: Giresun’da Hasadı Başladı - Resim : 1

FINDIK TÜRKÜ EŞLİĞİNDE TOPLANIYOR

Giresun Valiliği'nin açıkladığı 4 Ağustos tarihine göre Giresun'da sahil kesimindeki fındık hasadı bugün itibarıyla başladı. Daha önce bahçe altı temizleme gibi hazırlıklarını tamamlayan fındık üreticileri bugün sabah saatlerinden itibaren bahçelerine girdi. Zorlu arazilerde fındık toplayan üreticiler, fındık bahçelerini söylenen türkülerle şenlendiriyor. Ayakta durmanın güç olduğu arazilerde kadınlar, “Biz Karadeniz kadınıyız güçlüyüz” diyerek eğdikleri dallardan fındık topluyor.

Nutella ve Ünlü Çikolatalar Ondan Yapılıyor: Giresun’da Hasadı Başladı - Resim : 2

FINDIĞIN TOPLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Giresun’un sahile yakın Boztekke köyünde yevmiyecilerle beraber imece usulü fındık hasadına başlayan üreticilerden Kenan Kurt, “Bugün daldan fındık hasadına başladık. Kimileri yerden topladıkları için bir hafta on gün sonra başlasalar da biz daldan topladığımız için şimdiden başladık. Bu sene rekolte bazı yerde var bazı yerde ise yok. Benim bahçemde geçen yıla göre yarı yarıya ama aynı köyde bazı yerlerde geçen yıla göre daha iyi görünüyor. Eskiden herkes ayrı yevmiyeci alırdı ama şimdi araziler git gide küçülünce ve maliyeti de göz önüne alarak hısım akraba, konu komşu hep beraber bir birimize yardımlaşarak topluyoruz. Aldığımız 5-10 yevmiyeci de aynı şekilde birimizin fındığı bitince diğer komşumuza gidiyoruz. Bu şekilde yardımlaşarak 15-20 gün fındık toplama süreci devam ediyor” dedi.

FINDIKTA İMECE USULÜ HASAT BAŞLADI

Boztekke köyü muhtarı Şükrü Karslı ise, “Bütün üreticilerimize yeni hasat sezonu hayırlı olsun. Rakımı 250'ye kadar olan sahil kesimindeki üreticilerimiz yeni sezon fındık hasadına başladı. Bu zamanda iyi giden hava şartlarını da değerlendirmek isteyen üreticilerimiz bir an önce hasadını bitirmek istiyor. Çünkü malum yağışlı zamanlarda bu yamaç arazilerde fındık toplamak bir tarafa ayakta durmak bile zor oluyor. Bizim köyümüzde genelde yevmiyeci olarak tanıdıklar gelir ve herkes yardımlaşarak hasadını yapar. Dışardan çok fazla yevmiyeci alınmaz. Zaten artan maliyetler karşısında da yardımlaşmak maliyetleri biraz olsun düşürüyor” diye konuştu.

Nutella ve Ünlü Çikolatalar Ondan Yapılıyor: Giresun’da Hasadı Başladı - Resim : 3

YÜRÜMESİ ZOR ARAZİLERDE, FINDIK TOPLANIYOR

Fındık bahçesinde söylediği türkülerle fındık toplayanları neşelendiren Ümmühan Coşkun ise “Fındık sezonu bir anlamda şenlik dönemidir. Bütün bahçeler şenlenir. Fındık toplayanlarda şenlik, eğlence havasında olursa daha güzel fındık toplarlar. Biz de ara sıra söylediğimiz türkülerle eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

Fındık toplamanın zorluklarını anlatan Sebiha Kurt da, “Bu yamaç arazide yürümek bile zorken biz dalları eğip fındık topluyoruz. Dalları eğmek zor ama biz Karadeniz kadını güçlü ve araziye alışkın olduğumuz için üstesinden geliyoruz. Başkası olsa bu arazilerde yürüyemez. Ancak fındık toplamak zor iştir. Yağmura dal eğersin yağmur gözüne düşer, sıcak olur nemden bunalırsın ama yine de üstesinden gelmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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