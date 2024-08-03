Dünyanın En Karanlık İnsanlarının Burcu Ne? İşte 'Seri Katil' Burçları...

FBI'ın davranış profillerini çıkardığı, dünyanın en tanınan seri katillerinin burçlarının, kişilikleri ve suç eğilimleriyle ilgili genel bir fikir verebileceği iddia edildi. Burçların bu konuda bir tesiri olabileceği konuşulsa da, astrolojinin elbette suç işleme eğilimiyle ilgili tek etken olamayacağı da unutulmamalıdır.

İşte en ünlü seri katillerin burçları...

TED BUNDY - KOÇ BURCU

Ted Bundy, tarihteki en ünlü seri katillerden biridir. Koç burcu olan ABD'li Bundy, manipülatif ve kararlı yapısıyla tanınır. Karizmatik bir kişiliği vardı ve bu özellikleri, kurbanlarını seçerken ve suç işlerken etkili olmuş olabilir.

JEFFREY DAHMER - AKREP BURCU

Jeffrey Dahmer, vahşi ve korkunç suçlarıyla tanınan bir katildi. Akrep burcu olan Dahmer, obsesif ve kontrolcü bir yapıya sahipti. Onun duygusal karmaşıklığı ve derin düşüncelerinin, işlediği suçların arka planında etkili olduğu düşünülüyor.

CHARLES MANSON - YAY BURCU

Charles Manson, 1960’ların sonunda ABD’de gerçekleşen Tate-LaBianca cinayetleriyle ünlü bir suç lideriydi. Yay burcu olan Manson, karizmatik bir liderlik tarzına sahipti ve takipçilerini manipüle etme yeteneğine sahipti. Onun etkileyici kişiliği, suç işleme eğiliminde önemli bir rol oynamış olabilir.

JOHN WAYNE GACY - BALIK BURCU

John Wayne Gacy, genç erkekleri taciz edip öldüren ve cesetlerini evinin altında gömen seri bir katildi. Balık burcu olan Gacy, duygusal dalgalanmaları ve gerçeklikten kopuk hayal dünyasıyla tanınır. Bu özellikleri, işlediği suçların planlanması ve gizlenmesi süreçlerinde etkili olmuş olabilir.