Nikah Dönüşü Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Çanakkale'nin Çan ilçesinde nikahtan dönenlerin bulunduğu otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil alev alırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Nikah Dönüşü Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, nikahtan dönenlerin bulunduğu bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Nikah Dönüşü Facia! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kaza, saat 20.00 sıralarında Etili kavşağında meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia Aysel'in kullandığı 34 KMU 689 plakalı otomobil, Nuri Ziya Mavi yönetimindeki 17 ZC 606 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri alev aldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Nikah Dönüşü Facia! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Nuri Ziya Mavi'nin otomobil içinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada, Mavi’nin otomobilinde bulunan A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. ile birlikte diğer aracın sürücüsü Rabia Aysel ve yanında bulunan N.Ö. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi ve Çanakkale’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Nikah Dönüşü Facia! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

Ölen sürücü Nuri Ziya Mavi’nin aracının, Çan’da katıldığı bir nikahtan döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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