Meteoroloji'den 5 Bölgeye Kritik Uyarı! Şemsiyelerinizi Hazır Edin: Sağanak Yağmur Geliyor

Mart ayının ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin 5 bölgesinde yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar bölgesinde karla karışık yağmur ve kar etkisini gösterecek.

YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Ege’nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağış etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi öngörülüyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Kıs mevsiminin etkileri devam ederken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerine yakın seyredecek sıcaklıklara ek olarak rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi