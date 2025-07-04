Nihat Genç Hayatını Kaybetti

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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, geçen ay entübe edilen gazeteci yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Genç'in vefatı kurucusu olduğu Veryansın TV'nin internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, "Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Veryansın Tv kurucusu yazar Nihat Genç, 69 yaşında hayatını kaybetti" denildi.

Ardından gazetecinin Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Atay, açıklamasında, "Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerine yer verdi.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'da doğdu. İlköğrenimini İskenderpaşa İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Trabzon Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1974'te mezun olduktan sonra İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kayıt oldu ancak siyasi nedenlerle eğitimini yarıda bıraktı. Genç, 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Genç, lisede ve üniversitenin ilk zamanlarında ülkücü bir siyasi düşünceye sahip iken daha sonra Kemalist ve ulusalcı görüşlere yöneldi. Eğitim sonrası Sağlık ve Kültür Bakanlıklarında dokuz yıl memur olarak çalıştı. Bu süreçte medya dünyasına adım atarak çeşitli dergi ve gazetelerde teknik görevler üstlendi. "Bağımsız", "Kırmızı-Beyaz" ve "Leman" gibi yayınlarda siyasi yazılarıyla öne çıktı; kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Televizyon izleyicisiyle ise Sky Türk'te Serdar Akinan ile sunduğu "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" programıyla buluştu.

2005 yılında, üç üniversitenin ortaklaşa düzenlediği bir konferansa yönelik sert eleştirisi sonrası uzun süreli iş birliği yaptığı İletişim Yayınları ile yolları ayrıldı. Genç, sivri dili ve tartışmalı çıkışlarıyla Türk medya ve düşünce dünyasında kendine özgü bir yer edindi. 2019'da fikir ayrılığına düştüğü Oda TV'den ayrıldı ve YouTube'da Veryansın TV isimli bir kanal kurdu.

Kaynak: ANKA