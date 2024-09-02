Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Nevşehir'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Mehmet Can Özgül (21), hayatını kaybetti.

Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Avanos-Ürgüp yolunda meydana geldi. Mehmet Can Özgül idaresindeki 50 ADA 473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü Mehmet Can Özgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü - Resim : 1

Kaynak: DHA

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