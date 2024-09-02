Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaşamını Yitirdi

Adana'nın Karataş ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

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Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Yaşamını Yitirdi

Çavuşlu Mahallesi'nde sokak lambasını takmak için elektrik direğine çıkan Turgay Yılmaz Elifci (43) akıma kapıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğinden indirilen Elifci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elifci'nin cenazesi, otopsi için Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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