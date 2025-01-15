Nevşehir’de Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi

Nevşehir'de bir iş yerinde 105 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da son 72 saatte sahte içki nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Nevşehir’de Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi

Avanos ilçesinde bir işyerinde kaçak içki bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri iş yerinde adli arama yaptı.

Yapılan aramada tüketilmeye hazır 105 litre kaçak içki ele geçirildi. İşyeri sahipleri M.E. ve O.E. gözaltına alınırken, kaçak içkilere de imha edilmek üzere el konuldu.

Şüpheli şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SAHTE İÇKİ CAN ALIYOR

İstanbul’da sahte içki dolayısıyla son 72 saatte 19 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavisi devam ediyor.

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Nevşehir’de Litrelerce Kaçak İçki Ele Geçirildi - Resim : 3

Kaynak: İHA

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