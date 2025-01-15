Kamyon Sürücüsü İki Otomobille Çarpıştı, Biri Gözaltına Alındı Biri Hayatını Kaybetti
Bodrum’un Muğla ilçesinde bir hafriyat kamyonu iki otomobille çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan 44 yaşındaki Alper Emiroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bodrum’un Muğla ilçesinde saat 10.00 sıralarında Güvercinlik-Mumcular yolunda İdris K.’nin yönetimindeki hafriyat kamyonu karşı şeritten gelen Mehmet Alper Emiroğlu'nun kullandığı otomobil ve başka bir otomobille çarpıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle Emiroğlu'nun otomobili yol kenarına savruldu. Feci kazada Emiroğlu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralanırken, yaralı Mehmet Alper Emiroğlu hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü İdris K. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA