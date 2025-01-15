Kamyon Sürücüsü İki Otomobille Çarpıştı, Biri Gözaltına Alındı Biri Hayatını Kaybetti

Bodrum’un Muğla ilçesinde bir hafriyat kamyonu iki otomobille çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan 44 yaşındaki Alper Emiroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon Sürücüsü İki Otomobille Çarpıştı, Biri Gözaltına Alındı Biri Hayatını Kaybetti

Bodrum’un Muğla ilçesinde saat 10.00 sıralarında Güvercinlik-Mumcular yolunda İdris K.’nin yönetimindeki hafriyat kamyonu karşı şeritten gelen Mehmet Alper Emiroğlu'nun kullandığı otomobil ve başka bir otomobille çarpıştı.

Kamyon Sürücüsü İki Otomobille Çarpıştı, Biri Gözaltına Alındı Biri Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Emiroğlu'nun otomobili yol kenarına savruldu. Feci kazada Emiroğlu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralanırken, yaralı Mehmet Alper Emiroğlu hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü İdris K. gözaltına alındı.

Kamyon Sürücüsü İki Otomobille Çarpıştı, Biri Gözaltına Alındı Biri Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kaynak: DHA

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