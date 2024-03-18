Nevruz'da gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün Yenikapı Miting alanında düzenlenen Nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapılması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü olarak Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 17.03.2024 günü İstanbul Yenikapı Miting alanında gerçekleşen Nevruz programında miting alanında bulunan kule üzerine çıkıp PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açan 3 şahıs ve Twitter isimli sosyal medya sitesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtıkları tespit edilen 2 şahıs, toplamda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 18.03.2024 günü çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs ise Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”