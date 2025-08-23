Nedeni Araştırılıyor... Şifa Noktasında Çifte Ölüm!

Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cesedi bulundu. Bölgede yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğu tespit edildi.

Derebayındır köyünde, halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı yakınında 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'a (75) ait olduğu belirlendi.

VALİ DETAYLARI VERDİ

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AFAD ekiplerince bölgede yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Bu durumun çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini dile getiren Taşolar, cenazelerin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye gönderildiğini ifade etti.

DIŞARIDAN MÜDAHALE İZİ YOK

Öte yandan, ilk incelemede çiftin bedeninde dışarıdan müdahaleye dair bir iz bulunmadı. Çiftin yakını Rüstem Çelik, karı kocanın dün akşam saatlerinde bölgeye gittiğinin görüldüğünü, daha sonra başka bir köyden vatandaşın şifalı su kaynağı yakınlarında çifti hareketsiz bularak durumu bildirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Çankırı
