NATO'nun Kalbi Ankara'da Atacak! Tarihi Zirvede Türkiye Ön Planda

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Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, küresel güvenlik politikalarının yeniden şekilleneceği zirvede, uzmanların "NATO 3.0" olarak nitelendirdiği yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Güvenlikten savunma sanayiine, Ukrayna savaşından Orta Doğu'daki gelişmelere kadar pek çok kritik başlık liderlerin gündeminde olacak.

Türkiye ise stratejik konumu, diplomatik girişimleri ve son yıllarda attığı savunma sanayii adımlarıyla zirvenin en dikkat çeken ülkeleri arasında yer alacak. Özellikle yerli savunma teknolojileri ve ortak üretim projelerinin görüşmelerde öne çıkması bekleniyor.

ANKARA'DA ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Zirve öncesinde başkentte geniş güvenlik tedbirleri hayata geçirildi. Ana ulaşım güzergâhlarında trafik düzenlemeleri uygulanırken, Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve liderlerin konaklayacağı bölgelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Liderlerin ulaşımı için üç farklı havaalanı kullanılacak. Devlet ve hükümet başkanlarının büyük bölümünün Esenboğa ile Ankara Havalimanı'nı tercih etmesi beklenirken, bazı askeri ve özel uçuşlar Mürted Hava Meydanı üzerinden gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirve kapsamında Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Güvenlik gerekçesiyle liderlerin hangi havalimanını kullanacağı açıklanmazken, Trump'ın yenilenen Ankara Havalimanı'na iniş yapacağı öngörülüyor.

LİDERLER BEŞTEPE'DE BİR ARAYA GELECEK

Zirvenin ana oturumları ve liderler yemeği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Dışişleri bakanlarının toplantıları ile ikili temaslar da aynı yerleşkede gerçekleştirilecek. NATO Savunma Sanayii Forumu ise ATO Congresium'da yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın AY YILDIZ Müşterek Karargâhı da savunma bakanlarını ağırlayacak.

"NATO 3.0" DÖNEMİNİN ÇERÇEVESİ ÇİZİLECEK

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, siber saldırılar ve yapay zekâ destekli savunma teknolojilerindeki gelişmeler, NATO'nun güvenlik anlayışında yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Zirvede kolektif savunmanın yanı sıra hibrit tehditlerle mücadele, kritik altyapıların korunması, ortak savunma üretimi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ GÜNDEMDE

İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, enerji güvenliği, göç yönetimi ve terörle mücadelede üstlendiği kritik rol nedeniyle zirvenin en önemli aktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Savunma harcamaları, Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna'daki gelişmeler ve savunma sanayiinde iş birliğinin artırılması da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi