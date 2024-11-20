Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahruki ilk açıklamasında "Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Savcılıktan yapılan açıklamada Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Bugün soruşturma kapsamında adliyeye giden Mahruki, savcılıkta ifade verdi. Mahruki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

'CANIM TÜRKİYEMDEN HUKUK MANZARALARI'

Tutuklama talebi sonrası sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Mahruki, şunları söyledi:

"Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları."

Soruşturma Başlatılmıştı: Nasuh Mahruki'den AçıklamaSoruşturma Başlatılmıştı: Nasuh Mahruki'den AçıklamaGüncel

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Kaynak: İHA

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