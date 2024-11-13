Nasuh Mahruki'ye Soruşturma

Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Mahruki, dün polislerin evine geldiğini söylemiş ancak, kendisinin evde olmamasından dolayı gözaltı işlemi gerçekleşmemişti.

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Nasuh Mahruki'ye Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Arama Kurtarma Derneği AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

EVİNE POLİSLERİN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Mahruki, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, evine sivil polislerin geldiğini söylemiş ve ‘kendisini almaya geldiklerini söylediklerini’ belirtmişti.

Mahruki sosyal medya paylaşımında, “Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin” ifadelerini kullanmıştı.

Nasuh Mahruki'nin Evine Polis BaskınıNasuh Mahruki'nin Evine Polis BaskınıGüncel

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