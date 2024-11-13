Son Ankette Sürpriz Sonuç! İki Partinin Oyları İlk Kez Eşitlendi

ORC Araştırma’nın yayımlanan son anketinde Ankara’da AKP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları düşerken, CHP ve Zafer Partisi’nin oyları arttı. CHP’nin oyları yüzde 30,6’dan 36,4’e yükselirken, AKP’nin oyları yüzde 32,5’ten 29,2’ye düştü. Anket sonucuna göre Yeniden Refah ve DEM Parti'nin oyları ise eşit çıktı.

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Son Ankette Sürpriz Sonuç! İki Partinin Oyları İlk Kez Eşitlendi

ORC Araştırma, 2-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankara genelinde tüm ilçelerde, 3.920 kişinin katılımıyla telefon üzerinden gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Son Ankette Sürpriz Sonuç! İki Partinin Oyları İlk Kez Eşitlendi - Resim : 1

HANGİ PARTİNİN OYU ARTTI? HANGİSİNİN DÜŞTÜ?

Kamuoyuyla paylaşılan anketin sonucuna göre, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin oylarını artırdığı görüldü. AKP, MHP ve İYİ Parti ise oylarında düşüş yaşayan partiler oldu. Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti’nin oylarının 3,5 oranla eşit olduğu görüldü.

Son Ankette Sürpriz Sonuç! İki Partinin Oyları İlk Kez Eşitlendi - Resim : 2

Anket sonucuna göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 36,4

AKP yüzde 29,2

MHP yüzde 8,5

İYİ Parti yüzde 6,7

Zafer Partisi yüzde 5,5

DEM Parti yüzde 3,5

Yeniden Refah yüzde 3,5

EN BEĞENİLEN 5 MİLLETVEKİLİ KİM?

Ankette katılımcılara aynı zamanda “En beğendiğiniz milletvekili kim?” sorusu da soruldu. Anket sonucuna göre Ankaralıların en beğendiği 5 milletvekili arasında CHP Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Milletvekili Murat Emir, İYİ Parti Milletvekili Kürşat Zorlu, bağımsız milletvekili Adnan Beker ve AKP Milletvekili Osman Gökçek yer aldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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