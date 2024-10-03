Narin Soruşturmasında Rota Değişti! Köylere Eş Zamanlı Baskın

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan, cansız bedeni ise 19 gün sonra köyünün 2 kilometre uzaklığındaki dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Çocuğun ailesi de dahil birçok kişi tutuklu bulunurken, soruşturmanın kapsamı genişletildi. TÜBİTAK’tan gelecek bilirkişi raporu beklenirken, jandarma komşu köylerde bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İKİ KÖYDE ARAMA

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Narin'in köyüne komşu olan Gönenli Köyü ile Çarıklı beldesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın birinci derece yakınları, akrabaları ile oğlunun evine baskın yapıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararıyla evlerde arama yapan jandarma, bazı dijital materyaller ile delil niteliği taşıyabilecek şüpheli bulunan bazı eşyalara incelenmek amacıyla el koydu.

Narin’in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi A.B’nin köyde bulunduğu belirtildi. Buna dair tanık ifadeleri ve bazı kamera görüntüleri olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ SORULAR SORDU

Bahtiyar’ın ağabeyinin olay gününden sonraki günlerde de köyde arama faaliyetlerini yakından takip ettiği, askerlerin hangi yöne doğru arama yaptıklarını sürekli takip ettiği, küçük kızın ailesi ve akrabalarına sık sık, “Askerler nereye baktılar. Dereye de baktılar mı? Nereler arandı, bir şey bulabilmişler mi?” şeklinde tedirgin ve şüpheli tavırlar sergilediği belirtildi.

Nevzat Bahtiyar’ın eşinin de, küçük kızın kaybolmasından sonra köyde sürekli olarak, “Biz zaten gidiyoruz buralardan. İstanbul’a yerleşeceğiz” şeklinde sözler sarf etmiş olması nedeniyle komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait eve baskınların düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: Sözcü