Narin Güran Cinayetiyle İlgili Flaş Gelişme: 8 Tutuklu, 12 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme.... Cinayetle ilgili olarak 8 tutuklu ve 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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Narin Güran Cinayetiyle İlgili Flaş Gelişme: 8 Tutuklu, 12 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme. Cinayetle ilgili olarak 8 tutuklu ve 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişme. Cinayetle ilgili olarak 12 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Güran ailesinden de şüphelilerin olduğu belirtildi.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre 'Suçluyu kayırma' iddiasıyla hazırlanan iddianamede 3'ü çocuk olmak üzere 12 kişi bulunuyor. İddianamede TCK 281'den 5 yıla kadar hapis talep ediliyor.

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