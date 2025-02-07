Narin Davasında Güran Ailesinden Bir Gün Arayla Kritik Başvuru, Önce Yüksel Şimdi Enes

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede çuvalda bulunan minik Narin’in cinayet davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin Güran’ın tutuklu annesi Yüksel Güran’ın ardından şimdi de ağabeyi Enes Güran’ın tahliyesi talep edildi. Güran'ın avukatı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yaptı.

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Narin Davasında Güran Ailesinden Bir Gün Arayla Kritik Başvuru, Önce Yüksel Şimdi Enes

Türkiye’nin yüreğini yakan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde mahkeme kararı sonrasında sular durulmadı. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etmişti.

Narin Davasında Güran Ailesinden Bir Gün Arayla Kritik Başvuru, Önce Yüksel Şimdi Enes - Resim : 1

İSTİNAF DİLEKÇESİ SUNDU

Gelişmelerin art arda sıralandığı davada bir yeni gelişme daha yaşandı. Tutuklu ağabey Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf dilekçesi sundu.

Narin Davasında Güran Ailesinden Bir Gün Arayla Kritik Başvuru, Önce Yüksel Şimdi Enes - Resim : 2

CEZASI HATIRLATILDI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı dilekçede yeniden hatırlatıldı.

BERAAT İSTEDİLER

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim. Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesini, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini arz ederim.

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