Narin Davasında Flaş Gelişme

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran Davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'in annesi Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna gittiklerini açıkladı.

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Narin Davasında Flaş Gelişme

Diyarbakır’da kaybolmasının 19’uncu gününde cansız halde bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis kararı verilmişti. Narin’in cansız bedenini dere yatağına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

İSTİNAFA GİDECEKLER

Davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkilleri için tahliye istemiyle İstinafa başvuracaklarını duyurdu. Demiroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Can Erzincan'a giden meslektaşlarımız Yüksel anne ile görüştü. Anne hukuka inancını sürdürerek sabırlı ve güçlü durmaya devam ediyor. Aksi bir durum olmazsa gün içerisinde tahliye istemini de içeren istinaf dilekçemizi sunmuş olacağız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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