Mısır Çarşısı'nın Yanındaki Restoranda Çıkan Yangın Kontrol Altında

Fatih Eminönü'ndek bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edildi.

VALİ GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, "Yangın Mısır Çarşısı'nda çıkmadı. Mısır Çarşısı'na yakın bir işletmede çıkmış. İtfaiye 5 dakikada müdahalede bulunmuş. Şu an yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebini itfaiye ayrıca raporlayacak. Geçmiş olsun. Restoran olduğu için, bir de ahşap bina... Hızlı müdahalede bulunuldu. Herhangi bir yere sıçramadan yangın söndürüldü. Can kaybı ya da yaralı yok. Aranan, kaybolan kimse yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA