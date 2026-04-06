Narin Güran Cinayeti Davası | Nevzat Bahtiyar Yeniden Hakim Karşısında: Savcı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstedi

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevinden yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Duruşmada Bahtiyar'ın savunmasına Güran ailesi mensupları tepki gösterince gerginlik yaşandı. Uyarılarına rağmen tepkilerin sürmesi üzerine mahkeme başkanı, düzeni bozan kişilerin salondan çıkarılması talimatı verdi.

Mahkeme Başkanının, olay günü ne yaptığını sorması üzerine Bahtiyar, öğleden sonra eve geldiğinde eşinin suların kesik olduğunu söylediğini, ardından bu durumu bildirmek için Salim Güran’ı aradığını belirtti.

'NARİN'İN CESEDİNİ ORADA GÖRDÜM'

Cinayetle hiçbir alakasının olmadığını iddia eden sanık Bahtiyar, "Salim Güran beni çağırdı. Tepeye gittim. Salim ile birlikte Arif Güran’ın evine geldik. Narin’in cesedini orada gördüm” dedi.

Mahkeme Başkanının, "Hangi odada?" diye sorması üzerine Bahtiyar, "En sondaki soldaki oda sanırım" yanıtını verdi.

'SİLAH ÇEKTİ, BENİ VE OĞLUMU TEHDİT ETTİ'

Nevzat Bahtiyar, savunmasına şöyle devam etti:

"'Bana bu cesedi götüreceksin' dedi, ben 'götürmüyorum' dedim. Sonra silah çekti beni ve oğlumu tehdit etti, 'Önce oğlunu sonra seni öldürürüm' dedi. Ben mecbur kaldım, cesedi götürdüm. Ceset battaniyeye sarılıydı. Sonra bizim ağıla gittim, cesedi orada torbaya koydum. Sonra da arabaya koydum. Sonra Yüksel Güran’ı yukarda gördüm. Ağlıyordu. Sonra Salim Güran geldi. Battaniyeyi benden aldı, 'Cesedi parça parça et kimse görmesin' dedi. Sonra ben cesedi götürdüm. Ben cesedi yok etmedim, açığa çıkardım. Eğer Salim Güran’ın dediğini yapsaydım, ceset olmazdı, ben de burada olmazdım."

Mahkeme Başkanı, "Eve gittiğinde herhangi birileri var mıydı?" sorusuna Bahtiyar, "Ben sadece Salim Güran’ı gördüm. Cesedi arabaya götürdükten sonra Yüksel Güran’ı gördüm, ağlıyordu" diye konuştu.

'CESEDİ ALDIĞIMDA ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ?'

Mahkeme Başkanı, Bahtiyar’a, jandarmaya verdiği ifadeyi hatırlatarak, "O ifade de 'Salim arabayla getirip benim arabaya bıraktı' dediniz. Şimdi de başka bir şey diyorsun, hangi ifaden doğru?" diye sordu.

Nevzat Bahtiyar, "O zaman ailem güvence altında olmadığı için o ifadem doğru değil, mahkemedeki ifadem doğru. Ben mecbur kaldım cesedi götürdüm. Pişmanım. Cesedi aldığımda çocuk ölmüştü. Ben delilleri yok etmiş olsaydım burada olmazdım” şeklinde konuştu.

BABA ARİF GÜRAN'DAN TEPKİ

Bu savunmasının ardından Narin Güran’ın babası Arif Güran, “Sen parça parça olasın. Kızıma kurban olasın. Benim çekirdek ailemi yok etti bu insan” şeklinde tepki vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı, Arif Güran’a, “Acınızı anlıyorum. Ama sakin olun, aile fertlerinizin sakin olmasını istiyorum” diyerek uyarıda bulundu, duruşmaya kısa süre ara verdi.

'NARİN OLDUĞUNU BİLSEYDİM BELKİ GİTMEZDİM'

Aranın ardından savunmasına devam eden Bahtiyar, Arif Güran’ın suçlamalarına karşılık, "Bunu bana söyleyen senin kardeşindir. O bana parça parça yapılmasını söyledi. Ben onun sözlerini söylüyorum. Narin olduğunu bilseydim belki gitmezdim" diye konuştu.

'BENİ VE ANNESİNİ BİRLİKTE GÖRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

İddia makamı ise Nevzat Bahtiyar’a, "Salim seni çağırınca sana ne dedi?” diye sordu. Bahtiyar, "Nevzat 'Buraya gel seninle işim var' dedi. Salim, Narin’i 'ben öldürdüm' dedi. 'Beni ve annesini birlikte gördüğü için ben öldürdüm' dedi" sözleriyle yanıtladı.

'SALİM GÜRAN DEVLETTEN BÜYÜK MÜ?'

Bahtiyar’ın ardından söz alan Arif Güran, yeni keşif talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Bu kadar eksik bir soruşturmada ben neye inanayım. Benim her şeyi öğrenmek hakkımdır. Bu insan (Nevzat Bahtiyar) 6 kez ifade değiştirdi. Bu adamın ifadesiyle benim ailem yok edildi. Benim kızım katledildi. İnsanda vicdan olursa birinden üzülür de söz eder. Bana, 'mahkeme ne diyorsa kabul et' diyorlar. Ben kabul etmiyorum. Burada 'Adalet mülkün temelidir' deniyor. Ben bu acı ile yaşayamam. Ben keşif istiyorum, jandarma ile değil, polisle keşif istiyorum. Nevzat Bahtiyar, tehdit edildiği için konuşmadığını söylüyor. Köyde 1700 personel vardı. Bu adam 19 gün boyunca içimizdeydi, yanımda namaz kalıyordu. O kadar jandarma vardı, istihbarat elemanı vardı. Neden tehdit edildiğini söylemedi. Salim Güran, devletten büyük müdür?"

'KIZIMIN HAKKINI İSTİYORUM'

Kızı Narin için adalet çağışında bulunan Arif Güran, şöyle devam etti:

"Sayın başkanım ben ölü bir insanım, ben kızımın hakkını istiyorum. Ben keşif istiyorum. Benim çekirdek ailem yok oldu. Kızımın hakkı yerde kaldı. Ben kızımın hakkını istiyorum. Yüksel Güran yapmışsa cezasını çeksin, Salim Güran yapmışsa cezası çeksin. Ben adalet istiyorum, kızımın hakkını istiyorum, keşif istiyorum. Narin gibi 4 tane daha çocuğum var. Benim çocuklarım okulu bıraktılar, benim çocuklarım okula gidemiyor. Narin’i korumak için 7’den 70’e iftira attılar. Ama Narin gibi 4 çocuğu daha öldürdüler. Havaalanı, dara-2 üs bölgesinin kameralarını istiyorum. Bu davanın bu şekilde kapanmaması lazım ve kapanmayacak. Bir baba olarak, bir ağabey, bir kardeş olarak keşif istiyorum. Kızımın ölümünde kimin parmağı varsa devlet o parmağı kessin. Salim, Yüksel, Enes, Nevzat kim olursa olsun."

Arif Güran’ın avukatları, Narin Güran’ın patikaya çıktığı anlara ait Amerika’da iyileştirirmiş görüntülerin izlenmesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Sanık Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş da yerel mahkemenin müvekkiline dair verdiği kararı doğru bulduğunu savunarak, bu yönde karar verilmesini talep etti. Heyet, söz konusu taleplerin oy birliğiyle ayrı ayrı reddine karar verdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Duruşma, 16 Nisan saat 09.00’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Kaynak: ANKA