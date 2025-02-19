Narin Davasında Kimsenin Bilmediği 'İzin' Detayı! Diyarbakır Valisi İlk Kez Açıkladı

Ölümüyle Türkiye’nin yüreğini yakan minik Narin’in cinayetine ilişkin yaşanan son gelişmelerin ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Vali Zorluoğlu “Süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir. Bu manada Cumhuriyet Savcılığı, kamu görevlilerinin yargılanması sürecinde bizden ön izin alıyorlar. Herhangi bir soruşturma izni şu ana kadar istenmiş değildir” dedi.

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Narin Davasında Kimsenin Bilmediği 'İzin' Detayı! Diyarbakır Valisi İlk Kez Açıkladı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içine derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran’a müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Davasında Kimsenin Bilmediği 'İzin' Detayı! Diyarbakır Valisi İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

Türkiye’nin yüreğini yakan davada hazırlanan yeni iddianamede 2 kişinin tahliyesine karar verilmiş, 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığı belirtilmişti.

Narin Davasında Kimsenin Bilmediği 'İzin' Detayı! Diyarbakır Valisi İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

'SORUŞTURMA İZNİ İSTENMİŞ DEĞİL'

Minik Narin’e ne olduğu hala tam olarak çözülememişken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu son gelişmeleri değerlendirdi. Bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Vali Zorluoğlu, davada kamuoyunu tatmin eden bir karar verildiğini belirterek “Süreçte ihmali olan, eksiği olan kişiler, kurumlar varsa onlar da tabii ki değerlendirilir. Bu manada Cumhuriyet Savcılığı, kamu görevlilerinin yargılanması sürecinde bizden ön izin alıyorlar. Herhangi bir soruşturma izni şu ana kadar istenmiş değildir” dedi.

“Adliye, adalet, hakimimiz kararı verirken başka bir yerden bilgi belge almadı arkadaşlar” diye vurgulayan Zorluoğlu, jandarmanın etkili bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

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Kaynak: DHA

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