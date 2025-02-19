İstanbul'da Yarın Okullar Tatil

İstanbul Valisi Gül, kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil olduğunu duyurdu. Öte yandan kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yarın Okullar Tatil

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den beklenen açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da yarın anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

OKULLAR TATİL

Gül'ün açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce SürecekMeteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce SürecekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı Okul
Son Güncelleme:
Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş Giysilerdeki Lekelerden Anında Kurtulmanın Kolay Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş
Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verdi! Kar Yağışı Günlerce Sürecek Meteoroloji Saat Verdi... Günlerce Sürecek
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Meteoroloji Uyarmıştı: Dalga Boyu 3 Metreyi Buldu Meteoroloji Uyarmıştı: Dalga Boyu 3 Metreyi Buldu
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti