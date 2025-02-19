İstanbul'da Yarın Okullar Tatil

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den beklenen açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da yarın anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

OKULLAR TATİL

Gül'ün açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

Kaynak: Haber Merkezi