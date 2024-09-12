Narin Cinayetinde Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek Bir İtiraf Daha!

Diyarbakır'da kaybolan Narin'den 19 gün sonra acı haber geldi. Narin'in öldürülmesine ilişkin amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişiden daha itiraf geldi.

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Narin Cinayetinde Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek Bir İtiraf Daha!

Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni derede bulundu. Narin'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan imam serbest bırakılırken itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisinden, 200 bin TL karşılığında Narin'in cesedini dereye bırakmasını istediğini söyledi.

Bahtiyar, amca Salim ile birlikte Narin'in cansız bedenini bir çuvala koyup dereye bıraktığını itiraf etti. Gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edilirken yeni bir gelişme ortaya çıktı.

BİR İTİRAF DAHA GELDİ

Narin Güran cinayetinde tüm soruşturmanın seyrini değiştirecek bir itiraf daha geldi. Halk TV Muhabiri Ferit Demir, adliyeye sevk edilenlerin sorgusunun başladığını bildirdi.

'SALİM GÜRAN TEHDİT ETTİ'

Demir, "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki bir genç kızın, "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran 'Bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin' baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim" dediğini aktardı.

Ferit Demir, Narin'in akşam görüldüğüne ilişkin söylemlerin kasıtlı yapıldığını ve bunun bir senaryo olduğunu öne sürdü.

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