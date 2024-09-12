Narin Cinayetinde WhatsApp Bilmecesi: Bilgiler İstenebilir Mi, Kayıtlar Duruyor Mu?

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin için başlatılan soruşturma sürüyor. Narin cinayetinde amca Salim Güran ile cansız bedeni dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Çok sayıda kişinin ise sorgusu devam ediyor.

Amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının cinayeti aydınlatacağı düşünülürken Meta, talep edilen WhatsApp mesajlarının depolanmadığını ve bu nedenle kurtarılamayacağını açıkladı. Ancak bu konu hakkında çok farklı görüşler mevcut. İşte uzmanlardan yorumlar:

'META PAYLAŞMAK ZORUNDA'

Bilişim Hukukçusu Sefa Karcıoğlu: Türkiye ile ABD arasındaki ceza istinabe ve suçlu iadesi işlemleri, karşılıklı adli yardım anlaşması kapsamında yerine getiriliyor. Cinayet gibi suça konu eylemlerde adı geçen anlaşma kapsamında. Bu nedenle META, elinde olan bilgileri Türkiye ile paylaşmak zorunda. Ancak buradaki esas sorun, WhatsApp uygulamasının uçtan uca şifreli bir sistem olmasından kaynaklanıyor. Yani yazışma kayıtları META’nın elinde olsa da verilere kendisi de ulaşamıyor. Ancak burada önemli bir detay var. WhatsApp eğer devre dışı bırakılmadı ise her gece yedekleme alıyor. Eğer yedekleme yapılmış ve telefon ele geçirilmiş ise geri yükleme yoluyla silinmiş yazışmalara ulaşılabilir.

'LOG KAYITLARI 30 GÜN TUTULUYOR'

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: WhatsApp yazışmalarının tamamının sistemsel olarak log kayıtları mevcuttur. Görsel, video, fotoğraf, yazışmalar log üzerinden depolanır. Sistemde kullanıcı eylemleri, meydana gelen veriler, bilgi ve olaylar günlük olarak depolanıyor. Log kayıtları 30 gün tutulur. META’nın kullanım sözleşmesine göre, katalog suçlar kapsamında yazışmaların verilmesi gerekiyor. META şirketinin kullanım sözleşmesinde yaptığı resmi açıklamada da bu yer alıyor. ‘Mahkeme bizden isterse biz veriyoruz’ diyor. Kısaca resmi yazı olması lazım.

'ZORUNDA DEĞİL'

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan: Genel olarak, WhatsApp kullanıcılarına kendi mesajlarının içeriğini vermek zorunda değildir. Çünkü bu veriler, uçtan uca şifreleme ile korunur ve şirketin sunucularında şifrelenmiş halde tutulur. Ancak bazı durumlarda, yasal bir süreç (örneğin, bir suç soruşturması) kapsamında şirketin, yetkili makamlara bilgi vermesi gerekebilir.

'DAVA AÇILABİLİR'

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer: META şirketi, kural olarak WhatsApp’a ilişkin bilgileri vermiyor. Mesaj içeriklerinin talep edilmesi genellikle bir ceza soruşturması kapsamında olabilir. Savcılar, polis veya güvenlik güçleri, mahkemeden alınan izinle WhatsApp’tan bu bilgileri talep edebilir. Eğer WhatsApp, bir yargı kararına rağmen ilgili verileri paylaşmaktan kaçınırsa, bu durumda bir dava açılabilir. Ancak bu dava, genellikle hükümet yetkilileri veya kolluk kuvvetleri tarafından açılabilir. META şirketi ABD’de ve o ülkenin kanunlarına tabi. O kurallara göre, diğer ülkelerdeki mahkememeler uluslararası adli yardım kapsamında, WhatsApp’tan bilgi isteyebilirler. Türkiye ile ABD arasında adli yardımlaşma konusunda anlaşma var. Bu kapsamda META şirketinden bilgi istenebilir. META şirketi özellikle çocukların korunması için çok hassas olduğunu açıklıyor. Bu nedenle çocuklara yönelik öldürme ve cinsel istismar gibi suçlarda, usulüne uygun yapılacak talebi yerine getirmelidir.

Kaynak: Milliyet