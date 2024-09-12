Galatasaray Zalewski Olmazsa, Ona Gidecek

Transfer sezonunun kapanmasına bir gün kala Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Roma’da forma giyen Nicola Zalewski için girişimlere devam eden sarı-kırmızılılar, bu transferin gerçekleşmemesi halinde alternatif ismini de buldu.

Galatasaray’ın Portekizli futbolcu Mario Rui, ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Di Marzio’un iddiasına göre, Zalewski konusunda bir sonuç alınamazsa, Rui’ye yönelinecek.

Aynı haberde, Roma’yı ikna etme çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın Napoli’ye de bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.