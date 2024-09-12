TUS Sonuçları Açıklandı

2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin sonuç adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"