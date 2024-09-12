Soma Davası Ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facia ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

28 kamu görevlisinin tutuksuz olarak yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 25 Aralık 2024'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Soma'daki Eynez Maden Ocağı'nda 13 Mayıs 2014 tarihinde yerin 400 metre altında yangın çıktı. Yükselen karbonmonoksit gazı, o esnada kömür ocağında çalışan 787 madencinin hayatını tehlikeye attı. Çıkışa yakın noktalardaki madenciler kurtulmayı başardı. Ocağın dip tarafındaki işçilerin ise sığınabilecekleri bir yaşam ünitesi yoktu.

Üç gün süren arama kurtarma çalışmalarının sonrasında ocaktan 301 madencinin cansız bedeni çıkarıldı.

Facianın ardından madenci yakınlarının sıklıkla talep ettiği "kamu görevlilerinin yargılanmasına" ise ancak 10 yıl sonra başlanabildi. 25 Aralık 2023'te, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 kamu görevlisi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu. Kamu görevlilerinin ilk kez yargılandığı ilk duruşma 8 Mayıs 2024'te görüldü.