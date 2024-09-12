İktidardan 'Narin' Açıklaması: Faillerin En Ağır Cezayı Alması İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve 8 Eylül'de evinin 1.5 kilometre ötesinde bir derede cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti, aydınlığa kavuşmayı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu. Yılmaz, 8 yaşındaki Narin'i öldürenlerden hesap soracaklarını belirterek, "Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

19 gün boyunca aranan Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi'nde içi taşla dolu ve üstü otla kaplı bir çuvalın içinde bulunmuştu. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne, baba ve kardeş dahil 25 kişi gözaltına alınmış, köyün imamı dahil 3 kişi serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Tavşantepe Mahallesi'nden Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran’ın kendisine Narin’in cansız bedenini yok etmesi karşılığında kendisine 200 bin lira teklif ettiğini itiraf etmişti. İtirafçı Bahtiyar, aracından aldığı çuval ile Narin’i Eğertutmaz Deresi yakınına gömdüğünü ve üzerini de 15-20 kg ağırlığında taş ile örttüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem