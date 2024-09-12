Elif'in Katili de Tanıdık! Uzaklaştırma Kararı Varmış

Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi, 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan’ın, kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından katledildiği ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran adliyeye sevk edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana gelen cinayette, masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti. İçeriye giren Vedat D., çalışanı olan Elif Ceren Arslan’ı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Elif Ceren Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Arslan’ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Cinayete ilişkin Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı anlaşıldı. Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA