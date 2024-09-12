Türk Devletleri Arasında Ortak Alfabe Anlaşması: 34 Harf Kullanılacak

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısı yapıldı. Toplantıda Türk devletlerinden resmi olarak atanmış komisyon üyeleri bir araya geldi. Toplantı sonucunda 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşıldı.

Ortaya konan alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmesi kararlaştırıldı.

Türk Dil Kurumu tarafından Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 3. toplantısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Bu özverili çalışmanın neticesinde, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşılmıştır. Her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir. Bu toplantının başarıyla sonuçlanması tarihi bir anı temsil etmektedir. Ortak Türk Alfabesi’nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik ederken, onların dilsel mirasını da korumaktadır. İlgili tüm kurumlar, önerilen Ortak Türk Alfabesinin uygulanmasını aktif bir şekilde desteklemeye davet edilmektedir.’’

Kaynak: ANKA