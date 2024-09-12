Bozkır’dan Gazze’ye Yardım Eli Uzandı

Bozkır ilçesi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım etmek için buğday topladı.

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Bozkır’dan Gazze’ye Yardım Eli Uzandı

Konya’nın Bozkır ilçesinde Gazze’ye yardım için buğday toplandı. Düzenlenen yardım kampanyasında Sarıoğlan Boyalı Camii İmamı Yunus Bilici öncülüğünde buğday üreticilerinden Gazze’deki zulüm altındaki Müslümanlar için buğday toplandı.

Eski ismiyle Boyalı köyünde toplanan yardımlarla Gazze’de faaliyet gösteren Şemsi Mevlana Derneği aracılığıyla Boyalılar adına yemek verilecek. Boyalı Camii imamı Yunus Bilici, "Köylülerimiz dayanışma örneği göstererek Gazze’deki zulüm altındaki kardeşlerine katkıda bulundu. Organizasyonumuza yardım eden kardeşlerimizden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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