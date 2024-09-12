Bakan Tunç Açıkladı: Türkiye'den Ayşenur Ezgi Eygi Hamlesi

Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Türkiye harekete geçti. Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.

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Bakan Tunç Açıkladı: Türkiye'den Ayşenur Ezgi Eygi Hamlesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi’nin Batı Şeria’da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu.

Bakan Tunç, Eygi’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, “Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, bir soruşturma başlatmış durumda” diye konuştu.

BM Yargı Dışı ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü’nün derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, “Bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulup rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Tunç bu raporun BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasında kullanılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını anlattı.

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Kaynak: AA-DHA

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