İsrail 'Kaza' Dedi, Gerçekler Ortaya Çıktı: Ayşenur'un Öldürüldüğü Saldırı Kamerada!

İsrail, 7 Ekim 2023'den beri Gazze Şeridi'ndeki aralıksız katliamlarına devam ederken, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde barışçıl bir gösteriye silahlı saldırı düzenledi. Filistin'in özgürlüğü için eylem yapan ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, bu saldırıda İsrailli bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldü. İsrail, 26 yaşındaki Ayşenur'un ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada "olayın kasıtsız ve kazara meydana geldiğini" iddia etti.

Ayşenur Ezgi Eygi cinayetine tüm dünyadan tepki yağarken, ABD Başkanı Joe Biden da ölümün "trajik bir hatadan" kaynaklandığını söyleyerek İsrail'in açıklamasına destek verdi. Ancak ABD'nin en büyük gazetelerinden Washington Post, Ayşenur'un, protestonun durgunlaşmaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu bildirdi. Ayşenur'un bu esnada İsrail güçlerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta olduğu da ortaya çıktı.

PROTESTONUN DİNMESİNE RAĞMEN ATEŞ ETTİLER

Gazetenin ulaştığı İsrailli yetkililer, protestocuların geri çekilmeye başladığı ve tehdit oluşturmadıkları bir mesafedeyken neden ateş açıldığı hakkında konuşmayı reddetti.

Ortaya çıkan videoda aktivistlerden birinin "Gerçek silahlarla ateş ediyorlar" diye bağırdığı duyuldu. Video kayıtlarına göre silah sesleri sona erdikten sonra bölge 20 dakika boyunca daha sakin kalıyor. Ancak tepedeki İsrail askerleri sakinliğe rağmen silahlarını indirmiyor ve protestocuları hedef almaya devam ediyor. Görgü tanıklarından bazıları bu sırada iki el, bazıları da 3 el silah sesi duyduklarını belirtiyor.

Kaynak: Hürriyet