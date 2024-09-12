Vietnam'da Yagi Tayfunu Felaketi: Ölü Sayısı 197'ye Yükseldi

Başkent Hanoi'deki bazı bölgelerde sel felaketinin etkilerinin devam ettiği öğrenilirken, sel nedeniyle ülkenin kuzeyindeki 200 bin hektarlık tarım alanı tahrip oldu. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi birçok ülke Vietnam'a yardım gönderdi. Tayfun ilk olarak Filipinler ve Çin'de etkili olmuş, Cumartesi günü ise Vietnam'da karaya ulaşmıştı. Çin ve Filipinler'de 24 kişinin ölümüne yol açan tayfun dün de Tayland'ı etkisi altına almış ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kaynak: İHA