Vietnam'da Yagi Tayfunu Felaketi: Ölü Sayısı 197'ye Yükseldi

Asya'yı kasıp kavuran Yagi Tayfunu'nun en ağır darbesini alan Vietnam'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Sel ve heyelanların yaşandığı ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye ulaştı. Yüzlerce kişi yaralanırken, onlarca kişi de kayıp olarak arama çalışmalarına konu oldu.

Vietnam'da Yagi Tayfunu Felaketi: Ölü Sayısı 197'ye Yükseldi

Başkent Hanoi'deki bazı bölgelerde sel felaketinin etkilerinin devam ettiği öğrenilirken, sel nedeniyle ülkenin kuzeyindeki 200 bin hektarlık tarım alanı tahrip oldu. Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi birçok ülke Vietnam'a yardım gönderdi. Tayfun ilk olarak Filipinler ve Çin'de etkili olmuş, Cumartesi günü ise Vietnam'da karaya ulaşmıştı. Çin ve Filipinler'de 24 kişinin ölümüne yol açan tayfun dün de Tayland'ı etkisi altına almış ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kaynak: İHA

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