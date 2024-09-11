Ayşenur Ezgi Eygi'nin Mezarı Didim'de Hazırlandı

18 gün önce akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Didim'den sonra Filistin'e destek olmak üzere Batı Şeria'ya giden Eygi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Bu acı haber, Eygi'nin ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

'NAAŞIN YARIN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Cenazenin yarın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesinin beklendiğini belirten Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, "Ezgi'nin anne ve babasının bu akşam Amerika'dan Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Filistin'de yapılan cenaze işlemlerinin ardından Ezgi'nin naaşının da yarın Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. İlçe mezarlığında mezar yeri hazırlandı. Ne gün ve ne zaman toprağa verileceği cenaze ve ailesinin Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA