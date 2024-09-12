Gideri Gelirinin 169 Katı! Balıkesir'e 6 Yıldır Yolcu İnmedi; CHP'li Vekil Dürbünle Uçak Aradı

Balıkesir Merkez Havalimanı’nın yaklaşık 6 yıldır atıl durumda olmasına tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, daha önce havaalanı ile ilgili rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kez elindeki dürbünle Balıkesir semalarında yolcu uçağı arayan CHP'li Sarı, 'Hala çağrılarımıza cevap alamadık' dedi.

CHP’li Serkan Sarı, şöyle konuştu:

'BİR UÇAK BİLE İNMEDİ, PERSONELİ ARTTI'

“Ulaştırma Bakanımıza çağrıda bulunmuştuk. Soru önergeleriyle, Meclis’te açıklamalar yaparak, basın açıklamalarıyla kamuoyuna aydınlatarak Bakan'dan bitmiş olan, 2019 yılından beri faal olan bu havaalanına uçak indirmesi için çağrımızı her türlü yapmış durumdayız. Bugün geliyoruz acaba Bakan bir şeyler yapıyor da biz mi görmüyoruz diye, dürbünümüzle de geldik. Bakalım bu çalışmaların sonunda 5,5 yıl geçmiş olmasına rağmen 46 personelle çalışmaya başlayan bugün 78 personele çıkan ve bir tane tarifeli uçak inmeyen bu havaalanına acaba ne yapılıyor diye inceleme yapmaya geldik. Bu gözlerimizle göremedik. Dürbünümüzle baktık gene bir şey göremedik.

'GİDERİ GELİRİNİN 169 KATI'

Geliri olan bu havaalanının gideri 169 milyon TL yani gelirinin milyon lira olan 169 katı gideri olan bu havaalanına hala bir uçak inmedi. Buradan Ulaştırma Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum Türkçe anlatıyoruz, anlaşılmıyor, farklı dillerde de açıklamalar yapmamız gerekiyorsa onu da yapalım ama Balıkesir halkının yatırımının karşılığını verilmesi gerekiyor.’’

‘KİMİN AKLIYLA BU YATIRIMI YAPTINIZ?’

Sarı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın bugünkü değeri ile 550 milyon liralık bir yatırım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Soru önergemize verilen cevap, hava yolu şirketlerinin bu konuda gerekli bulmadığı, kârlı bulmadığı için uçak indirmek istemediği. Peki, bu havaalanını yaparken aklınız neredeydi? Kimin aklıyla bu yatırımı yaptınız, bu hesabı kim yaptı? Bu hesapsızlığın bedelini kim ödeyecek? Sizin bu hesapsız yatırımlarınızın sonucunda oluşan zarar 550 milyondan fazla bugünkü değeri ile buranın yatırım maliyeti 550 milyondan fazla ve 169 milyona yakın da gideri var. Buranın geçtiğimiz yıl 78 milyon lirayı bulan gideri bu yıl 150 milyon lira daha olacağı öngörülüyor. Yani her yıl zarar eden bu havaalanına ne yazık ki bir tarifeli uçak indirmeyi başaramıyorsunuz.

BAKAN'A SESLENDİ

Bakan’a çağrıda bulunuyorum, bu havaalanını çalışır hale getirmek zorundasınız. Bu yatırımı yaptıysanız gelip bu havaalanında çalıştıracaksınız. Eğer havaalanı şirketleri hava yolu şirketleri buna karar veriyorsa bırakın Bakanlığı hava yolu şirketleri yapsın. O zaman siz görev ve sorumluluğunuz yerine getirmediğiniz sürece Balıkesir halkının hakkını savunmaya devam edeceğim. Bu çağrılarım devam edecek. Ya buradaki havaalanına uçak inecek, Balıkesir halkına hizmet edecekseniz ya da gereğini yapacaksınız. Balıkesir halkı bu yatırımın çalışır hale gelmesini istiyor ya da bu yatırımı çalıştıramıyorsanız sorumlular kimse çıkıp açıklama yapsın. Buraya Cumhurbaşkanı geldi açıklama yaptı, hayırlı olsun diye; Ulaştırma Bakanı geldi açıklama yaptı, hayırlı olsun diye. 6 tane Ulaştırma Bakanı burasıyla ilgili açıklama yaptı. Bölgenin AKP’li milletvekilleri açıklama yaptı. Herkes konuştu, herkes konuştu ama bir tek icraat göremedik. Buradan Cumhurbaşkanı’na ve Bakan’a sesleniyorum; Balıkesir'deki bu yatırımı çalışır hale getirmek zorundasınız, sizleri göreve davet ediyorum.”

Kaynak: ANKA