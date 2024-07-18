Naci Görür'den Siyasilere Deprem Tepkisi: Kıyametin İçindeyiz!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi için bir kez daha uyardı, 'Diğer tüm konularda tutumlu olabilirsin ama depremden tasarruf olmaz' dedi.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Görür, belediye başkanlarına tepki gösterdi.

Unutulduğunu belirten Naci Görür, 'Çoğu insanın sesimi duyduğunu zannediyorum ama söylediklerim yeterince ciddiye alınmıyor gibi… Ciddiye alınmamak değil de umursayan yok gibi! 'Hoca bunları söylüyor ama bana bir şey olmaz' gibi bir rahatlık var. Bir umursamazlıktır gidiyor… Kahramanmaraş depremlerinin ardından 'deprem dirençli kentler' yaratmak adına çalışma başlattım ve seçimden hemen önce İstanbul’un belediye başkan adayları, ilçeler dahil, Anadolu’dan da en az 300- 400 aday, bu çalışmamı desteklediklerini yazdı bana. 'Eğer kazanırsak bu çalışmayı yapacağız' beyanında bulundular. Ben de bu beyanlarını halka duyurdum. Seçim bitti… Hani neredeler? Başka işlere koyuldular. Yani yaptıkları diğer işleri küçümsemek için söylemiyorum ama o yapılan işler deprem ile kıyasladığında inan hiçbir şey… Depremi dillerine bile getirmiyorlar' dedi.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?

'Türkiye, aktif faylarla örülü bir ülkedir, Marmara Denizi altında da canlı fay var ve bu illa harekete geçecek. Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir' diyerek İstanbul'a dikkat çeken Naci Görür şöyle konuştu:

'Buradaki mesele, deprem kaç büyüklüğünde olacak? 7 ve altında olursa nispeten daha az zarar olur. Ancak İstanbul- nüfusu 20 milyona dayanmış, gecekondu mantığı ile inşa edilmiş bu hali ile- 7 ve üzeri bir depreme yakalanırsa, kıyamet olur… Acılarımız büyük olur. Nerede olacak? Adaların güneyindeki fay kırılırsa o zaman ağırlıklı olarak Anadolu, Kumburgaz fayı kırılırsa ağırlıklı olarak Avrupa Yakası etkilenir. Zemin nasıl? Hesaplama yaparken baktığımız bir önemli noktada zemindir. Avrupa yakasında zemin genellikle kötü, Anadolu yakasında ise göreceli iyidir. Depremin merkez üssü neresi? Marmara kıyısında, denize 10-15 km. yakın bir mesafedeysen kıyametin içindesin demektir. Ve en önemli nokta yapının durumu nedir? En kötü noktada otursan bile eğer yönetmeliğe uygun, kaçağı olmayan, iyi bir mühendislik hizmeti alınarak yani demiri, betonu açısından kaliteden taviz verilmeden yapılmış bir binada yaşıyorsan o evden sağ çıkma olasılığın çok yüksek. Bunda anlamayacak bir şey yok değil mi? Bence yok ama anlamak istemeyen çok! Her an her yerde olabilecek bir depremi az hasar ya da hasarsız atlatmak ancak dirençli yerleşimler kurulması ile mümkündür. Diyeceksin ki 'Ama komşular yanaşmıyor…' O zaman sesini çıkaracaksın, mahkemeye gideceksin, devletten, belediyelerden, yetkililerden hesap soracaksın. Yapmıyor mu? Oy vermeyeceksin… Ölmek istemiyorsan durum bu!'