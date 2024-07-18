'Siber' kabus bitmiyor: 3 milyar 600 milyon liralık dolandırıcılık!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 13 ilde düzenlenen 'Siberağ-1' operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Bilişim sistemine girme', 'Yasa dışı bahis' ve 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik gerçekleşti.

Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli toplam 13 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, banka hesaplarında toplam 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, dijital materyal ile döviz ve TL ele geçirildi.

Kaynak: DHA