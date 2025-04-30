İBB Operasyonunda 18 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 48 kişinin 30'u tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi, 18’i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve bir oteldeki güvenlik kamerasını kapattığı iddia edilen güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen de yer aldı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı. Eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, CHP’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk ve CHP’nin eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve iş insanı Rasim Kaya için ev hapsi kararı verildi.

Tutuklanan isimler şöyle:

Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, iş insanı Mete Mağden, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü Hakan Aplak, Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür A.Ş. Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu ve Metin Bal tutuklandı.

Kaynak: İHA