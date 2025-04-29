DEM Parti ve HÜDA PAR Arasında İlk Temas

DEM Parti ile HÜDA PAR ilk kez bir araya geldi. İki parti, Sırrı Süreyya Önder'in hastane ziyareti dolayısıyla bir araya geldi. Bu temas, iki parti arasındaki ilk doğrudan buluşma olarak dikkat çekti.

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DEM Parti ve HÜDA PAR Arasında İlk Temas

Kobani davasında verilen ağır hapis cezalarının ardından, daha önce hiçbir teması bulunmayan DEM Parti ile HÜDA PAR ilk kez 28 Nisan’da bir hastane ziyaretinde bir araya geldi.

HASTANEDE BİR ARAYA GELDİLER

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun başkanlık ettiği heyet, tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında HÜDA PAR heyeti, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, bazı DEM Parti milletvekilleri ve Önder’in ailesiyle de görüştü.

DEM Parti'nin yaptığı açıklamada, Önder’in sağlık durumunu takip etmek üzere hastaneye gelen ziyaretçiler arasında CHP milletvekilleri, eski bakanlar, belediye başkanları ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra HÜDA PAR heyetinin de yer aldığı belirtildi.

İKİ PARTİ ARASINDA İLK TEMAS

Kürt sorununun çözümüne yönelik geçmişte birçok partiyle temas kuran DEM Parti, daha önce yalnızca İYİ Parti ve HÜDA PAR ile doğrudan görüşme gerçekleştirmemişti. Bu ziyaret, iki parti arasında gerçekleşen ilk doğrudan temas olarak kayda geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

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