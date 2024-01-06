Naci Görür'den deprem açıklaması: Faylardan biri kırılmış olmalı

Deprem bilimci Naci Görür, Bolu depreminin ardından yaptığı açıklamada, faylardan birinin kırılmış olabileceğini söyledi.

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Naci Görür'den deprem açıklaması: Faylardan biri kırılmış olmalı

Bolu’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından önemli bir açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bolu’da saat 01.03’te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, yaptığı değerlendirmede faylardan birinin kırılmış olabileceğine dikkat çekti.

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bolu- Mesciçele’de 4,2 deprem oldu. Bolu’nun hemen kuzeyinde küçük küçük doğrultu atımlı faylar var. Bunlardan biri kırılmış olmalı. Sevgiyle”

Kaynak: Gerçek Gündem

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