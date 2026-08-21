'Müstehcenlik' Soruşturması Açılmıştı: Mahkemeden Mabel Matiz Kararı

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, ‘Ha Leylim’ isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Karaca, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, ‘Ha Leylim’ isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İFADE İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelen ve savcılıkta ifade veren Karaca, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI'

Karaca, çıkarıldığı mahkemece ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Mabel Matiz’in 'Ha Leylim' Klibine Erişim EngeliMabel Matiz’in 'Ha Leylim' Klibine Erişim EngeliGüncel
Mabel Matiz Hakkında Soruşturma: 'Ha Leylim' Şarkısı ve Klibine Müstehcenlik İncelemesiMabel Matiz Hakkında Soruşturma: 'Ha Leylim' Şarkısı ve Klibine Müstehcenlik İncelemesiGüncel

Kaynak: DHA

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