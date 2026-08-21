Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP’den İstifa Ettiğini Açıkladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu. Ünlüce, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna açıkladı. CHP çatısı altında geçirdiği dönemi ve bu süreçte kurduğu dostlukları saygıyla hatırlayacağını belirten Ünlüce, “Ayrılık da sevdaya dahil” ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ SÖZLERİ

Ünlüce'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; YENİ Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."

Kaynak: Haber Merkezi