Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP’den İstifa Ettiğini Açıkladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı. Ünlüce, kararını duyurduğu açıklamasında CHP çatısı altında geçirdiği dönemi saygıyla hatırlayacağını belirterek, şehrine ve vatanına hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP’den İstifa Ettiğini Açıkladı
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu. Ünlüce, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna açıkladı. CHP çatısı altında geçirdiği dönemi ve bu süreçte kurduğu dostlukları saygıyla hatırlayacağını belirten Ünlüce, “Ayrılık da sevdaya dahil” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP’den İstifa Ettiğini Açıkladı - Resim : 1

YENİ PARTİ SÖZLERİ

Ünlüce'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; YENİ Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."

Kaynak: Haber Merkezi

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