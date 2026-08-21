İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında özellikle yabancı turistleri 'sıkıştırma' ve 'perdeleme' yöntemleriyle ağlarına düşüren yankesicilik şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç sağlayan 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde turizme ve kamu düzenine darbe vuran büyük bir suç ağını çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, metropolün en yoğun turistik ve merkezi ilçelerinde adeta alarm verildi.

5 İLÇEDE 'SIKIŞTIRMA' VE 'PERDELEME' OYUNU

Emniyet güçlerinin fiziki ve teknik takipleri sonucunda; Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerindeki toplu taşıma araçları (tramvay, metrobüs, otobüs) mesken tutan bir suç yapısı deşifre edildi.

Şüphelilerin 3 ila 5 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, kalabalık taşıtlarda kurban seçtikleri yabancı turistlerin etrafını sararak "sıkıştırma" ve görüş açısını kapatarak "perdeleme" yöntemleriyle cüzdan, telefon ve değerli eşyaları çaldıkları belirlendi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis ekiplerinin geriye dönük yaptığı titiz incelemelerde, şebekenin bu yöntemle tam 25 ayrı yankesicilik olayına karıştığı kesinleşti. Gerçekleştirilen bu suç faaliyetlerinde, mağdur edilen yabancı turistlerin toplamda yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA 20 ŞÜPHELI YAKALANDI

Delillerin toplanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke üyelerinin yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 20 üyesi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Turist Gasp
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin Baskı Kuruldu' 15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin...'
Çankırı Güne Sarsıntıyla Başladı: Ilgaz'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Çankırı Güne Depremle Başladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Bartın'da Dehşet Gecesi! Baba ve Oğul Saatlerce Toprak Altında Kaldı Bartın'da Dehşet Gecesi! Baba ve Oğul Saatlerce Toprak Altında Kaldı
15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin Baskı Kuruldu' 15 Saat Süren Duruşmada Havuz İddiası: 'İmamoğlu'nun Siyasi Hayatını Finanse Etmek İçin...'
Emircan Övüç Cinayeti Düğümü Çözdü: İzmir'de İki Taraftar Grubuna Suç Örgütü Operasyonu İzmir'de İki Taraftar Grubuna Suç Örgütü Operasyonu
İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu
Depoyu Dolduracaklar İçin Kötü Haber! Motorine Zam Kapıda Motorine Zam Kapıda