İstanbul'da Turistlerin Kabusu Olmuşlardı: Toplu Taşımada 'Perdeleme' Oyunu Son Buldu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında özellikle yabancı turistleri 'sıkıştırma' ve 'perdeleme' yöntemleriyle ağlarına düşüren yankesicilik şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç sağlayan 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde turizme ve kamu düzenine darbe vuran büyük bir suç ağını çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, metropolün en yoğun turistik ve merkezi ilçelerinde adeta alarm verildi.
5 İLÇEDE 'SIKIŞTIRMA' VE 'PERDELEME' OYUNU
Emniyet güçlerinin fiziki ve teknik takipleri sonucunda; Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerindeki toplu taşıma araçları (tramvay, metrobüs, otobüs) mesken tutan bir suç yapısı deşifre edildi.
Şüphelilerin 3 ila 5 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, kalabalık taşıtlarda kurban seçtikleri yabancı turistlerin etrafını sararak "sıkıştırma" ve görüş açısını kapatarak "perdeleme" yöntemleriyle cüzdan, telefon ve değerli eşyaları çaldıkları belirlendi.
5 MİLYON LİRALIK VURGUN
Polis ekiplerinin geriye dönük yaptığı titiz incelemelerde, şebekenin bu yöntemle tam 25 ayrı yankesicilik olayına karıştığı kesinleşti. Gerçekleştirilen bu suç faaliyetlerinde, mağdur edilen yabancı turistlerin toplamda yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
ŞAFAK OPERASYONUYLA 20 ŞÜPHELI YAKALANDI
Delillerin toplanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke üyelerinin yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 20 üyesi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların emniyetteki sorgu ve adli işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA