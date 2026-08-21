3 Kardeşin Cansız Bedeni Sahile Vurmuştu: 4. Kardeşten Haber Geldi! Cinayet İhtimali Mi, İntihar Mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, kayıp olarak aranan 4'üncü kardeş Bilgenur Sakar denizden farklı bir noktada sağ olarak bulundu. Hayatını kaybeden Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar'ın cenazelerinde yapılan ilk incelemelerde ise herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

SAĞ OLARAK BULUNDU

Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde 3 kardeşin cansız bedenlerinin peş peşe kıyıya vurmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için bölgede çalışma yürüttü. Ekiplerin araştırmaları sonucunda Bilgenur Sakar'ın deniz dışında başka bir noktada sağ olduğu tespit edildi.

CENAZELERDE DARP VE BOĞUŞMA İZİ YOK

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi üzerinde yapılan ilk incelemelerin detayları da ortaya çıktı. Kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik tahkikat sürdürülüyor.

Kaynak: DHA-İHA