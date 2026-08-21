Antalya Havalimanı'nda Kadın Katliamı: Emekli Polis Beylik Tabancasıyla Dehşet Saçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi.

BEYLİK TABANCASIYLA KADIN CİNAYETİ

Emekli polis memuru 51 yaşındaki Hüseyin Durmaz, Gürcistan asıllı sevgilisi 38 yaşındaki Elina Şengün'ü beylik tabancasıyla vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şengün, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk annesi Elina Şengün, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından gözaltına alınan Durmaz ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

SALDIRGANIN KADINI SÜREKLİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Eline Şengün'ün havalimanında satış danışmanı olarak çalıştığı, Hüseyin Durmaz ile 2 yıldır ilişkisi olduğu belirtildi. Durmaz'ın kadını sürekli tehdit ettiği, sabah evde bulamayınca havalimanına geldiği, kadını görünce aracından tabancasını alıp vurduğu saptandı.

Kaynak: DHA