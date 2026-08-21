'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' Operasyonunda Kritik Gelişme! Bilgisayar Kasaları ve Hard Diskler Adreslerden Kaçırılmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen 'Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.

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Kamuoyunda ‘Kuytulcular’ ya da 'Furkancılar' olarak bilinen 'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyelerinin, operasyon olacağını anlayınca idari binalarındaki birçok bilgisayar kasasının hard diskini söküp yok ettiği tespit edildi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN BİLMECESİ

Ayrıca bazı odalardaki şifreli kapılar dikkat çekerken yok edilen hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği değerlendiriliyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki örgütün idari binasında ilk gün arama gerçekleştirildi.

OPERASYONU ANLAYINCA KASALARI VE HARD DİSKLERİ SÖKTÜLER

Aramalarda Kuytulcuların, bazı bilgisayar kasaları ile hard diskleri operasyon olduğunu anladıkları anda söküp adreslerden kaçırdığı tespit edildi. Yayınlanan görüntülerde bazı odalara şifreli kapı sistemiyle girildiği görüldü. Ayrıca bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı da görülürken hard disklerde örgütsel dokümanların olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca, görüntülerde ekiplerin birden fazla odaya girdiği, bütün odalardaki bilgisayarın neredeyse hepsinin ekranı, klavyesi ve bütün ekipmanlarıyla hazır olmasına rağmen kasalarının içlerinin boş olması ise dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' Operasyonunda Kritik Gelişme! Bilgisayar Kasaları ve Hard Diskler Adreslerden Kaçırılmış Bilgisayar Kasaları ve Hard Diskler Kaçırılmış