Muğla Bir Kez Daha Alevlere Teslim, Orman Yangını Çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde makilik ve ormanlık bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları başladı.

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Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi’nde makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Kaynak: İHA

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